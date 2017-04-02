На Рівненщині поліцейські встановлюють обставини смерті жінки та поранення чоловіка

“1 квітня, близько 20-ї години до поліції надійшло повідомлення зі станції швидкої медичної допомоги м.Дубно, що у приватному будинку на вулиці Жуковського поранено чоловіка,” — йдеться в повідомленні.

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Зазначають, що поліцейські, які виїхали за викликом, виявили на місці події мертвою 43-річну жінку. Її 55-річного чоловіка з вогнепальним пораненням госпіталізували до лікарні.

На місці події працює слідчо-оперативна група та експерти.