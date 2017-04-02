На Ровенщине полицейские устанавливают обстоятельства смерти женщины и ранения человека

"1 апреля, около 20 часов в полицию поступило сообщение со станции скорой медицинской помощи Дубно, что в частном доме на улице Жуковского ранен мужчина," - говорится в сообщении.

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Отмечают, что полицейские, которые выехали по вызову, обнаружили на месте происшествия мертвой 43-летнюю женщину. Ее 55-летнего мужчины с огнестрельным ранением госпитализировали в больницу.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и эксперты.