На Ровенщине полицейские устанавливают обстоятельства смерти женщины и ранения человека
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. На Ровенщине полицейские устанавливают обстоятельства смерти женщины и ранения мужчины. Об этом сообщает отдел коммуникации управления ЧП в Ровенской области, передает УНН.
"1 апреля, около 20 часов в полицию поступило сообщение со станции скорой медицинской помощи Дубно, что в частном доме на улице Жуковского ранен мужчина," - говорится в сообщении.
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Отмечают, что полицейские, которые выехали по вызову, обнаружили на месте происшествия мертвой 43-летнюю женщину. Ее 55-летнего мужчины с огнестрельным ранением госпитализировали в больницу.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и эксперты.