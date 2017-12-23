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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 26045 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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На Рівненщині під потягом загинула жінка, син – у лікарні

Київ • УНН

 • 12630 перегляди

РІВНЕ-КИЇВ. 23 грудня. УНН. У селі Оженин Острозького району вчора ввечері потяг збив жінку та сина. 53-річна жінка перебігали з трьома дітьми колії, повідомляє відділ комунікації управління НП у Рівненській області, передає УНН

На Рівненщині під потягом загинула жінка, син – у лікарні

Старший та наймолодший сини встигли перетнути колії, а ось матір затрималася. Це помітив 17-річний син, який кинувся їй допомогти. Утім жінка таки потрапила під потяг, і від отриманих травм загинула на місці події.

17-річного юнака госпіталізували у хірургічне відділення Острозької центральної районної лікарні. Медики у нього діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, травму живота та розрив селезінки.

За фактом порушення правил безпеки руху залізничного транспорту, що спричинило загибель людини поліцейські розпочали досудове розслідування за частиною 3 статті 276 Кримінального кодексу.

Як повідомляв УНН, на Львівщині на залізничному переїзді загинув місцевий житель.

Українські Національні Новини

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