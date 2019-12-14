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На Рівненщині Mercedes в'їхав в мікроавтобус: 1 загиблий, троє поранених

На Рівненщині Mercedes в'їхав в мікроавтобус: 1 загиблий, троє поранених

Київ • УНН

 • 14918 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. На Рівненщині, поблизу села Малушка, 40-річний водій автомобіля Mercedes-Benz E 320 виїхав на зустрічну смугу, де допустив зіткнення з мікроавтобусом Mercedes-Benz Vito. Внаслідок ДТП загинув пасажир мікроавтобуса, ще троє осіб травмовані. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП області.

“Сьогодні 14 грудня, о п’ятій ранку поблизу села Малушка 40-річний рівнянин, керуючи автомобілем Mercedes-Benz E 320, виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення із автомобілем Mercedes-Benz Vito під керуванням 53-річного жителя Рівного. Внаслідок ДТП пасажир мікроавтобуса, 67-річний рівнянин, від отриманих травм загинув на місці події. У водія цього ж авто діагностували політравму, забій грудної клітки, перелом ребер. Ще одна пасажирка мікроавтобуса 62-річна жителька міста Рівне, отримала політравму, забій грудної клітки, відкритий перелом стегна. Керманич легковика внаслідок ДТП отримав закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забій грудної клітки, перелом ребер”, — йдеться у повідомленні.

Вказано, що потерпілих госпіталізували до Сарненської центральної районної лікарні.

“За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчим слідчого управління розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України”, — зазначили у відділі комунікації.

Також повідомляється, що у водіїв відібрані зразки крові на предмет визначення сп’яніння.

Нагадаємо, на Чернігівщині сталося масштабне ДТП, троє осіб загинуло.

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