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На Чернігівщині зіткнулися легковики, троє осіб загинуло

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. На Чернігівщині на трасі "Чернігів-Мена" сталося ДТП за участю автомобіля Renault Logan та "ВАЗ-21099", внаслідок чого постраждали шестеро осіб, троє з яких загинули. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Чернігівській області.

"Близько дев’ятої ранку 13 грудня до Менського відділу поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на трасі "Чернігів-Мена". В результаті ДТП постраждали шестеро осіб, троє загинули", - сказано у повідомленні.

На місце події прибула слідчо-оперативна група Менського відділу поліції на чолі з керівництвом, колеги з Головного управління, група швидкого реагування, медики.

Автомобілі зіткнулися біля селища Березна. У результаті ДТП загинули троє чоловіків, двох жінок та ще одного чоловіка госпіталізовано.

Поліція відкрила провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб) - карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, у Голосіївському районі столиці сталася ДТП за участю маршрутного таксі та вантажівки, внаслідок якої постраждали 11 осіб. 

Українські Національні Новини

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