На Чернігівщині зіткнулися легковики, троє осіб загинуло

КИЇВ. 13 грудня. УНН. На Чернігівщині на трасі "Чернігів-Мена" сталося ДТП за участю автомобіля Renault Logan та "ВАЗ-21099", внаслідок чого постраждали шестеро осіб, троє з яких загинули. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Чернігівській області.