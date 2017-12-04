На Рівненщині із заметів витягнули 12 вантажівок
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 4 грудня. УНН. Вчора рятувальники допомагали водіям вантажівок, які опинилися у снігових заметах у селі Крилів Дубенського району на трасі Київ-Чоп. З кілометрового затору відбуксирували 12 вантажівок, повідомили УНН у прес-службі управління ДСНС у Рівненській області.
До рятувальної операції залучалися дві одиниці спецтехніки та 8 рятувальників.
Нині ситуація з проїздом на цій ділянці міжнародної траси, за даними рятувальників, контрольована.
Нагадаємо, через негоду в Україні знеструмлено 88 населених пунктів.
Як повідомляв УНН, 4 грудня на більшості території України очікуються мокрий сніг та дощ.