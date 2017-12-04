В Ровенской области из сугробов вытащили 12 грузовиков
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 4 декабря. УНН. Вчера спасатели помогали водителям грузовиков, которые оказались в снежных сугробах в селе Крылов Дубенского района на трассе Киев-Чоп. Из километровой пробки отбуксировали 12 грузовиков, сообщили УНН в пресс-службе управления ГСЧС в Ровенской области.
К спасательной операции привлекались две единицы спецтехники и 8 спасателей.
Сейчас ситуация с проездом на этом участке международной трассы, по данным спасателей, контролируемая.
Напомним, из-за непогоды в Украине обесточены 88 населенных пунктов.
Как сообщал УНН, 4 декабря на большей части территории Украины ожидаются мокрый снег и дождь.