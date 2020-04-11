На Рівненщині голова райдержадміністрації захворів на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. На Рівненщині голова Сарненської районної держадміністрації Олександр Кохан отримав позитивний результат тесту на COVID-19. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, пише УНН.
“Друзі, нещодавно з’явився сухий кашель. А так як я в своїй роботі маю багато щоденних контактів, вирішили зробити тест на COVID-19, щоб не ризикувати та запобігти поширенню вірусу. На жаль, сьогодні отримав результати тесту ПЛР. Результат позитивний. Але на щастя рішення про тестування було правильним, тому самоізолююся до повного одужання”, — написав Олександр Кохан.
Він додав, що подав список своїх контактів в епідеміологічну службу для тестування та вжиття всіх необхідних заходів.
“Почуваються добре, настрій бойовий. Тому продовжую працювати, але уже в віддаленому режимі з дому. Буду інформувати про розвиток подій”, — додав Олександр Кохан.
Нагадаємо, на Рівненщині зафіксовано 16 нових випадків захворювання на COVID-19.