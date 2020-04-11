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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 21591 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
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В Ровенской области глава райгосадминистрации заболел COVID-19

В Ровенской области глава райгосадминистрации заболел COVID-19

Киев  •  УНН

 • 14375 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. В Ровенской области глава Сарненскую районной госадминистрации Александр Кохан получил положительный результат теста на COVID-19. Об этом он написал на своей странице в Facebook, пишет УНН.

“Друзья, недавно появился сухой кашель. А так как я в своей работе имею много ежедневных контактов, решили сделать тест на COVID-19, чтобы не рисковать и предотвратить распространение вируса. К сожалению, сегодня получил результаты теста ПЦР. Результат положительный. Но к счастью решение о тестировании было правильным, так самоизолируюсь до полного выздоровления”, — написал Александр Кохан.

Он добавил, что подал список контактов в эпидемиологическую службу для тестирования и принятия всех необходимых мер.

“Чувствую себя хорошо, настроение боевое. Поэтому продолжаю работать, но уже в удаленном режиме из дома. Буду информировать о развитии событий”, — добавил Александр Кохан.

Напомним, в Ровенской зафиксировано 16 новых случаев заболевания COVID-19.

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