В Ровенской области глава райгосадминистрации заболел COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. В Ровенской области глава Сарненскую районной госадминистрации Александр Кохан получил положительный результат теста на COVID-19. Об этом он написал на своей странице в Facebook, пишет УНН.
“Друзья, недавно появился сухой кашель. А так как я в своей работе имею много ежедневных контактов, решили сделать тест на COVID-19, чтобы не рисковать и предотвратить распространение вируса. К сожалению, сегодня получил результаты теста ПЦР. Результат положительный. Но к счастью решение о тестировании было правильным, так самоизолируюсь до полного выздоровления”, — написал Александр Кохан.
Он добавил, что подал список контактов в эпидемиологическую службу для тестирования и принятия всех необходимых мер.
“Чувствую себя хорошо, настроение боевое. Поэтому продолжаю работать, но уже в удаленном режиме из дома. Буду информировать о развитии событий”, — добавил Александр Кохан.
Напомним, в Ровенской зафиксировано 16 новых случаев заболевания COVID-19.