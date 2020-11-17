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На Рівненщині COVID-ліжка у лікарнях зайняті на 65%

На Рівненщині COVID-ліжка у лікарнях зайняті на 65%

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. У Рівненській області заповненість ліжок для прийому хворих на COVID-19, або з підозрою на цю хворобу, у медичних закладах становить 65%. Про це повідомила перша заступниця міністра охорони здоров’я України Ірина Садов’як під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

“Якщо взяти Рівненську область, то сьогодні 1561 ліжко розгорнуте в Рівненській області для надання допомоги хворим, які мають підозру на COVID-19 або підтверджений випадок. Зайнято на сьогодні по цілій області 65%, але є заклади, які зайняті на 100%, є заклади, які зайняті на 40%, є заклади, які зайняті на 50% чи 30%”, — розповіла Садов’як.

Садов’як зазначила, що перебуваючи в цій області, вона розуміла, що якщо правильно побудований маршрут пацієнта, то ним можна управляти та скеровувати пацієнта в потрібний заклад.

“Це кропітка, щоденна робота, але саме в Рівненській області скеровують пацієнта туди, де є вільні місця”, — сказала Садов’як.

Нагадаємо, в Україні на 8 годину 17 листопада зафіксовано вже 557 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу — майже 12 тисяч, що близько до найбільшого значення, яке коли-небудь фіксувалося в країні.

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