В Ровенской области COVID-кровати в больницах заняты на 65%
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. В Ровенской области заполненность коек для приема больных COVID-19, или с подозрением на эту болезнь, в медицинских учреждениях составляет 65%. Об этом сообщила первый заместитель министра здравоохранения Украины Ирина Садовьяк во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"Если взять Ровенскую область, то сегодня 1561 кровать развернута в Ровенской области для оказания помощи больным, у которых подозревают COVID-19 или у которых подтвержденный случай. Занято сегодня по всей области 65%, но есть заведения, где занято 100%, есть заведения, которые заняты на 40%, есть заведения, которые заняты на 50% или 30%", - рассказала Садовьяк.
Садовьяк отметила, что находясь в этой области, она понимала, что если правильно построен маршрут пациента, то им можно управлять и направлять пациента в нужное заведение.
"Это кропотливая, ежедневная работа, но именно в Ровенской области направляют пациента туда, где есть свободные места", - сказала Садовьяк.
Напомним, в Украине на 8:00 17 ноября зафиксировано уже 557 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - почти 12 тысяч, что близко к наибольшему значение, когда-либо зафиксированному в стране.