На Рівненщині банда в масках пограбувала родину
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 4 травня. УНН. У селі Вересневе Рівненського району близько півночі до приватного будинку увірвалися троє невідомих у масках. Вони збили з ніг 35-річного чоловіка та били його битами по всьому тілу, а потім одягнули кайданки. Про це повідомили у відділі комунікації управління НП у Рівненській області, передає УНН.
У цей час ще двоє чоловіків у балаклавах пішли до будинку, де жертвою стала і його 31-річна дружина. Її теж побили, зв’язали клейкою стрічкою і вимагали гроші.
Потім чоловіка привели до будинку, де зняли з нього кайданки, зв’язавши руки та ноги подовжувачами та мотузкою від штор.
Жінку відвели до підвального приміщення, а семирічну дівчинку розбійники зачинили у ванній кімнаті.
Нападники домоглися свого і забрали 18 тисяч 900 доларів із сумки господаря.
Після цього зловмисники зникли у невідомому напрямку.
Нагадаємо, у Києві вели оперативний план “Сирена” через напад невідомих на столичному залізничному вокзалі на працівників фельд’єгерської служби 29 квітня.