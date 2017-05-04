В Ровенской области банда в масках ограбила семью
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 4 мая. УНН. В селе Белая Криница Ровенского района около полуночи в частный дом ворвались трое неизвестных в масках. Они сбили с ног 35-летнего мужчины и били его битами по всему телу, а потом надели наручники. Об этом сообщили в отделе коммуникации управления НП в Ровенской области, передает УНН.
В это время еще двое мужчин в балаклавах пошли к дому, где жертвой стала и его 31-летняя жена. Ее тоже избили, связали клейкой лентой и требовали деньги.
Затем мужчины привели в дом, где сняли с него наручники, связав руки и ноги удлинителями и веревкой от штор.
Женщину отвели в подвальное помещение, а семилетнюю девочку разбойники закрыли в ванной комнате.
Нападавшие добились своего и забрали 18тысяч 900 долларов из сумки хозяина.
После этого злоумышленники скрылись в неизвестном направлении.
Напомним, в Киеве вели оперативный план “Сирена” из-за нападения неизвестных на столичном железнодорожном вокзале на работников фельдъегерской службы 29 апреля.