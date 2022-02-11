На Рівненщині 15-річна дівчина після відвідин стоматолога отримала зараження крові та опинилася у реанімації
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. На Рівненщині 15-річна дівчина після відвіднин стоматолога отримала зараження крові і опинилася у реанімації. Про це повідомили у Рівненській обласній прокуратурі, передає УНН.
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“Сарненською окружною прокуратурою розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом неналежного виконання професійних обов’язків медичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітній (ч. 2 ст. 140 КК України)”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Так, інформація про злочин стала відома із засобів масової інформації. Згодом правоохоронці встановили, що на початку лютого 15-річна жителька села Люхча, Сарненського району, кілька разів зверталась по допомогу в стоматологічну поліклініку. Спочатку один лікар поклав дівчині на запалений зуб ліки, а згодом, оскільки пацієнтці легше не ставало, інший лікар цього зуба їй вирвав.
Вже 4 лютого дитину, із зараженням крові та у важкому стані госпіталізували в Рівненську обласну дитячу лікарню. Після проведеної операції вона перебуває в реанімаційному відділенні, на апараті штучної вентиляції легень.
Хто з лікарів припустився помилки, яка призвела до таких наслідків — має встановити слідство. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Нагадаємо
У лютому минулого року, прокуратура повідомила про підозру рівненському стоматологу, яка била дітей. Повідомлялося щонайменше про трьох постраждалих дітей від літа 2020 року.