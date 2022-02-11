В Ровенской области 15-летняя девушка после посещения стоматолога получила заражение крови и оказалась в реанимации
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. В Ровенской области 15-летняя девушка после посещения стоматолога получила заражение крови и оказалась в реанимации. Об этом сообщили в Ровенской областной прокуратуре, передает УНН.
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“Сарненской окружной прокуратурой начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшее тяжкие последствия несовершеннолетнему (ч. 2 Ст. 140 УК Украины)”, — говорится в сообщении.
Детали
Так, информация о преступлении стала известна из средств массовой информации. Впоследствии правоохранители установили, что в начале февраля 15-летняя жительница села Люхча, Сарненского района, несколько раз обращалась за помощью в стоматологическую поликлинику. Сначала один врач положил девушке на воспаленный зуб лекарство, а впоследствии, поскольку пациентке легче не становилось, другой врач этот зуб ей вырвал.
Уже 4 февраля ребенка, с заражением крови и в тяжелом состоянии госпитализировали в Ровенскую областную детскую больницу. После проведенной операции она находится в реанимационном отделении, на аппарате искусственной вентиляции легких.
Кто из врачей допустил ошибку, которая привела к таким последствиям — должно установить следствие. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Напомним
В феврале прошлого года, прокуратура сообщила о подозрении ровенскому стоматологу, которая била детей. Сообщалось по меньшей мере о трех пострадавших детях с лета 2020 года.