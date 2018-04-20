На ринку у Кропивницькому сталася пожежа
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 20 квітня. УНН. У Кропивницькому на території ринку "Босфор" сьогодні, 20 квітня, виникла пожежа. Цю інформацію кореспонденту УНН підтвердила речниця ГУ ДСНС в Кіровоградській області Оксана Мачак.
Згідно з інформацією, о 16:22 надійшло повідомлення на номер Служби порятунку "101" про пожежу на території ринку "Босфор". На місце події направили чотири автоцистерни, аварійно-рятувальний автомобіль, автодрабину та автомобіль освітлення та зв’язку.
О 16:55 пожежу локалізували, о 17:07 – повністю ліквідували. Пожежі присвоїли другий ступінь складності.
Нагадаємо, в ніч на 20 квітня на полігоні твердих побутових відходів у Хмельницькому сталася пожежа.
Також УНН повідомляв про займання у ресторанному комплексі у с. Новосілки у Київській області. Пожежу гасили впродовж приблизно 2 годин.