На рынке в Кропивницком произошел пожар
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 20 апреля. УНН. В Кропивницком на территории рынка "Босфор" сегодня, 20 апреля, возник пожар. Эту информацию корреспонденту УНН подтвердила пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Кировоградской области Оксана Мачак.
Согласно информации, в 16:22 поступило сообщение на номер Службы спасения "101" о пожаре на территории рынка "Босфор". На место происшествия направили четыре автоцистерны, аварийно-спасательный автомобиль, автолестницу и автомобиль освещения и связи.
В 16:55 пожар был локализован, в 17:07 - полностью ликвидирован. Пожару присвоили вторую степень сложности.
Напомним, в ночь на 20 апреля на полигоне твердых бытовых отходов в Хмельницком произошел пожар.
Также УНН сообщал о возгорании в ресторанном комплексе в с. Новоселки в Киевской области. Пожар тушили в течение примерно 2 часов.