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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На рынке в Кропивницком произошел пожар

Киев • УНН

 • 18223 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 20 апреля. УНН. В Кропивницком на территории рынка "Босфор" сегодня, 20 апреля, возник пожар. Эту информацию корреспонденту УНН подтвердила пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Кировоградской области Оксана Мачак.

На рынке в Кропивницком произошел пожар

Согласно информации, в 16:22 поступило сообщение на номер Службы спасения "101" о пожаре на территории рынка "Босфор". На место происшествия направили четыре автоцистерны, аварийно-спасательный автомобиль, автолестницу и автомобиль освещения и связи.

В 16:55 пожар был локализован, в 17:07 - полностью ликвидирован. Пожару присвоили вторую степень сложности.

Напомним, в ночь на 20 апреля на полигоне твердых бытовых отходов в Хмельницком произошел пожар.

Также УНН сообщал о возгорании в ресторанном комплексе в с. Новоселки в Киевской области. Пожар тушили в течение примерно 2 часов.

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