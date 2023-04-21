На "Рамштайні-11" націлені на результат - Резніков
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Учасники сьогоднішнього засідання Контактної групи з питань оборони України, що називають "Рамштайн", націлені не результат. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у Twitter, пише УНН.
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"Рамштайн-11 стартував. У ньому беруть участь понад 50 країн. Спільні цінності, дружня атмосфера, націленість на результат", - написав Резніков.
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Зустріч Контактної групи з питань оборони України, відома як "Рамштайн", проходить на однойменній авіабазі у Німеччині 21 квітня.
Голова Пентагону вказав, що зустріч Контактної групи з питань оборони України буде зосереджена на трьох питаннях: протиповітряна оборона (ППО), боєприпаси та засоби підтримки.