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На рахунках Януковича в "Ощадбанку" було 31 млн грн та 87,7 тис. доларів - адвокат

На рахунках Януковича в "Ощадбанку" було 31 млн грн та 87,7 тис. доларів - адвокат

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. На рахунках екс-президента України Віктора Януковича в "Ощадбанку" станом на 10 листопада 2016 року було 31,05 млн грн та 87,67 тис. дол. США, а не 1,15 млрд дол. США. Про це повідомив адвокат Януковича Віталій Сердюк, передає УНН з посиланням на прес-службу адвокатської компанії.

Адвокат розповів, що у межах справи про захист честі, гідності та ділової репутації, поданої в інтересх Януковича до голови правління “Ощадбанку” Андрія Пишного, суд зобов’язав “Ощадбанк” надати інформацію щодо рахунків Януковича у цьому банку.

“За вимогою суду банк надав відомості, що станом на 10 листопада 2016 року на рахунках Віктора Януковича знаходилися кошти у сумі ‎31047676,73 грн. та 87674,04 доларів США. Тобто ніяких 1,15 млдр. доларів США там не було і немає. Недостовірну інформацію, розповсюджену Андрієм Пишним, цілком спростовано”, — зазначив В. Сердюк.

Водночас, як вважає адвокат, службові особи “Ощадбанку”, “намагаючись хоч якось „допомогти“ своєму керівнику, здійснили службове підроблення та надали до Печерського суду чергову фейкову інформацію про існування певного доручення від президента України Віктора Януковича щодо розміщення в Ощадбанку коштів та цінних паперів”.

Як повідомляв УНН, 25 вересня в Державний бюджет України надійшли перші мільйони доларів із спецконфіскації банківських активів організованого злочинного угруповання екс-президента України Віктора Януковича.

Нагадаємо, 22 вересня рішення Соснівського районного суду Черкас про спецконфіскацію банківських активів організованого злочинного угруповання екс-президента України Віктора Януковича на загальну суму 200 млн дол. вступило в законну силу.

Раніше кошти обсягом 1,4 млрд доларів колишнього президента України Віктора Януковича і його оточення були конфісковані і повернені до Державного бюджету України.

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