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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 17961 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 34887 просмотра

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Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
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На счетах Януковича в "Ощадбанке" было 31 млн грн и 87,7 тыс. долларов - адвокат

На счетах Януковича в "Ощадбанке" было 31 млн грн и 87,7 тыс. долларов - адвокат

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 ноября. УНН. На счетах экс-президента Украины Виктора Януковича в "Ощадбанке" по состоянию на 10 ноября 2016 было 31,05 млн грн и 87,67 тыс. дол. США, а не 1,15 млрд долл. США. Об этом сообщил адвокат Януковича Виталий Сердюк, передает УНН со ссылкой на пресс-службу адвокатской компании.

Адвокат рассказал, что в рамках дела о защите чести, достоинства и деловой репутации, поданной в интересх Януковича к председателю правления "Ощадбанка" Андрей Пышный, суд обязал "Ощадбанк" предоставить информацию о счетах Януковича в этом банке.

"По требованию суда банк предоставил сведения, что на 10 ноября 2016 на счетах Виктора Януковича находились средства в сумме 31047676,73 грн. та 87674,04 долларов США. То есть никаких 1,15 млдр долларов США там не было и нет. Недостоверную информацию, распространенную Андреем Пышным, вполне опровергнуто", - отметил Сердюк.

В то же время, как считает адвокат, должностные лица "Сбербанка", "пытаясь хоть как-то" помочь "своему руководителю, совершили служебный подлог и предоставили в Печерский суд очередную фейковую информацию о существовании определенного поручение от президента Украины Виктора Януковича по размещению в Сбербанке средств и ценных бумаг".

Как сообщал УНН, 25 сентября в Государственном бюджете Украины поступили первые миллионы долларов с спецконфискации банковских активов организованной преступной группировки экс-президента Украины Виктора Януковича.

Напомним, 22 сентября решение Сосновского районного суда Черкасс о спецконфискацию банковских активов организованной преступной группировки экс-президента Украины Виктора Януковича на общую сумму 200 млн долл. вступило в законную силу.

Ранее средства в объеме 1,4 млрд долларов бывшего президента Украины Виктора Януковича и его окружения были конфискованы и возвращены в Государственный бюджет Украины.

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