На счетах Януковича в "Ощадбанке" было 31 млн грн и 87,7 тыс. долларов - адвокат

Адвокат рассказал, что в рамках дела о защите чести, достоинства и деловой репутации, поданной в интересх Януковича к председателю правления "Ощадбанка" Андрей Пышный, суд обязал "Ощадбанк" предоставить информацию о счетах Януковича в этом банке.

"По требованию суда банк предоставил сведения, что на 10 ноября 2016 на счетах Виктора Януковича находились средства в сумме 31047676,73 грн. та 87674,04 долларов США. То есть никаких 1,15 млдр долларов США там не было и нет. Недостоверную информацию, распространенную Андреем Пышным, вполне опровергнуто", - отметил Сердюк.

В то же время, как считает адвокат, должностные лица "Сбербанка", "пытаясь хоть как-то" помочь "своему руководителю, совершили служебный подлог и предоставили в Печерский суд очередную фейковую информацию о существовании определенного поручение от президента Украины Виктора Януковича по размещению в Сбербанке средств и ценных бумаг".

Как сообщал УНН, 25 сентября в Государственном бюджете Украины поступили первые миллионы долларов с спецконфискации банковских активов организованной преступной группировки экс-президента Украины Виктора Януковича.

Напомним, 22 сентября решение Сосновского районного суда Черкасс о спецконфискацию банковских активов организованной преступной группировки экс-президента Украины Виктора Януковича на общую сумму 200 млн долл. вступило в законную силу.

Ранее средства в объеме 1,4 млрд долларов бывшего президента Украины Виктора Януковича и его окружения были конфискованы и возвращены в Государственный бюджет Украины.