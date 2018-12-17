На рахунках українських моряків по 70 доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. На рахунку кожного військовополоненого українського моряка, якого захопили росіяни в Керченській протоці, є 70 доларів. Про це на прес-конференції повідомив координатор групи адвокатів українських моряків Микола Полозов, передає кореспондент УНН.
"Консули України перерахували на рахунок кожного моряка суму в рублях, еквівалентну 70 доларам США. Цього на перший час їм має вистачити", - сказав Полозов.
Він також пояснив, що консули змогли побачитись з усіма 24 військовополоеними моряками, тому що мають інший статус та порядок відвідування.
"Консули змогли побачити моряків раніше за адвокатів, бо вони заходять по іншому порядку, що узгоджується з МЗС Росії. Він не має нічого спільного з тим, як заходять адвокати", - зазначив Полозов.
Нагадаємо, 25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” і буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя — з Чорного в Азовське море, також було поранено і захоплено в полон членів їхніх екіпажів.
У зв’язку з цим Україна звернулась по допомогу ЄСПЛ.