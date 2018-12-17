На счетах украинских моряков по 70 долларов

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
6 апреля, 08:48 • 80866 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 180923 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 144084 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 208351 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 253560 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 213646 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 246461 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 208314 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 488335 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 241396 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
4.3м/с
84%
Популярные новости

Трехкратный победитель Тур де Франс Тадей Погачар во второй раз победил в бельгийской однодневке Тур Фландрии

6 апреля, 17:07 • 13580 просмотра

Ряд населенных пунктов Харьковщины, в частности Золочев, были атакованы КАБами рф: есть пострадавшая

6 апреля, 17:18 • 13611 просмотра

ЕС готовит ответ на пошлины Трампа: контрмеры на 28 миллиардов долларов

6 апреля, 17:42 • 12055 просмотра

Солидарность с Украиной: посол США Бринк заявила о единстве с Украиной в день траура после атаки рф по Кривому Рогу

6 апреля, 17:58 • 10856 просмотра

Трагедия в Кривом Роге: Макрон жестко высказался о россии

6 апреля, 18:31 • 9218 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 265593 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 241806 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 327281 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 488335 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 579792 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 33233 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 208351 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 79571 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 76042 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 81564 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

На счетах украинских моряков по 70 долларов

Киев • УНН

 • 6267 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. На счету каждого военнопленного украинского моряка, которого захватили россияне в Керченском проливе, есть 70 долларов. Об этом на пресс-конференции сообщил координатор группы адвокатов украинских моряков Николай Полозов, передает корреспондент.

На счетах украинских моряков по 70 долларов

"Консулы Украины перечислили на счет каждого моряка сумму в рублях, эквивалентную 70 долларам США. В этом на первое время им должно хватить", - сказал Полозов.

Он также пояснил, что консулы смогли увидеться со всеми 24 вийськовополоенимы моряками, так как имеют другой статус и порядок посещения.

"Консулы смогли увидеть моряков раньше адвокатов, потому что они заходят по другому порядке, что согласуется с МИД России. Он не имеет ничего общего с тем, как заходят адвокаты", - отметил Полозов.

Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива произошел российский вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя - из Черного в Азовское море, также было ранены и захвачены в плен членов их экипажей.

В связи с этим Украина обратилась за помощью ЕСПЧ .

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество
Brent
$64.04
Bitcoin
$79,145.40
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,059.20
Ethereum
$1,596.68