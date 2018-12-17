На счетах украинских моряков по 70 долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. На счету каждого военнопленного украинского моряка, которого захватили россияне в Керченском проливе, есть 70 долларов. Об этом на пресс-конференции сообщил координатор группы адвокатов украинских моряков Николай Полозов, передает корреспондент.
"Консулы Украины перечислили на счет каждого моряка сумму в рублях, эквивалентную 70 долларам США. В этом на первое время им должно хватить", - сказал Полозов.
Он также пояснил, что консулы смогли увидеться со всеми 24 вийськовополоенимы моряками, так как имеют другой статус и порядок посещения.
"Консулы смогли увидеть моряков раньше адвокатов, потому что они заходят по другому порядке, что согласуется с МИД России. Он не имеет ничего общего с тем, как заходят адвокаты", - отметил Полозов.
Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива произошел российский вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя - из Черного в Азовское море, также было ранены и захвачены в плен членов их экипажей.
В связи с этим Украина обратилась за помощью ЕСПЧ .