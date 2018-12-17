На счетах украинских моряков по 70 долларов

"Консулы Украины перечислили на счет каждого моряка сумму в рублях, эквивалентную 70 долларам США. В этом на первое время им должно хватить", - сказал Полозов.



Он также пояснил, что консулы смогли увидеться со всеми 24 вийськовополоенимы моряками, так как имеют другой статус и порядок посещения.



"Консулы смогли увидеть моряков раньше адвокатов, потому что они заходят по другому порядке, что согласуется с МИД России. Он не имеет ничего общего с тем, как заходят адвокаты", - отметил Полозов.

Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива произошел российский вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя - из Черного в Азовское море, также было ранены и захвачены в плен членов их экипажей.

В связи с этим Украина обратилась за помощью ЕСПЧ .