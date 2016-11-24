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На пункті пропуску "Гоптівка" затримали сепаратиста

Київ • УНН

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ХАРКІВ-КИЇВ. 24 листопада. УНН. На Харківщині затримали українця, який підозрюється в причетності до терористичної діяльності так званої "ДНР". Про це повідомили в прес-службі Харківського прикордонного загону.

На пункті пропуску "Гоптівка" затримали сепаратиста

Особу, причетну до незаконного збройного формування, затримали вчора ввечері в пункті пропуску “Гоптівка” прикордонники Харківського загону.

Терориста виявили під час проходження паспортного контролю. Під час перевірки документів прикордонниками було встановлено, що громадянин України, 27-річний житель Донецької області, розшукується правоохоронними органами за участь в незаконних бандформуваннями.

При проведенні бесіди, що підтверджує факт його причетності, був виявлений на телефоні електронного посібника з фізичної підготовки розвідника і фотографію громадянина у військовій формі одягу з шевронами незаконних збройних формувань.

Затриманого передали представникам Національної поліції.

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