На пункте пропуска "Гоптовка" задержали сепаратиста
Киев • УНН
ХАРЬКОВ-КИЕВ. 24 ноября. УНН. В Харьковской области задержали украинца, который подозревается в причастности к террористической деятельности так называемой "ДНР". Об этом УНН сообщили в пресс-службе Харьковского пограничного отряда.
Лицо, причастное к незаконным вооруженным формированиям, задержали вчера вечером в пункте пропуска "Гоптовка" пограничники Харьковского отряда.
Террориста обнаружили во время прохождения паспортного контроля. Во время проверки документов пограничниками было установлено, что гражданин Украины, 27-летний житель Донецкой области, разыскивается правоохранительными органами за участие в незаконных бандформированиями.
При проведении беседы, подтверждающий факт его причастности, был обнаружен на телефоне в виде электронного пособия по физической подготовке разведчика и фотографии гражданина в военной форме с шевронами незаконных вооруженных формирований.
Задержанного передали представителям Национальной полиции.