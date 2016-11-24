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На пункте пропуска "Гоптовка" задержали сепаратиста

Киев • УНН

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ХАРЬКОВ-КИЕВ. 24 ноября. УНН. В Харьковской области задержали украинца, который подозревается в причастности к террористической деятельности так называемой "ДНР". Об этом УНН сообщили в пресс-службе Харьковского пограничного отряда.

На пункте пропуска "Гоптовка" задержали сепаратиста

Лицо, причастное к незаконным вооруженным формированиям, задержали вчера вечером в пункте пропуска "Гоптовка" пограничники Харьковского отряда.

Террориста обнаружили во время прохождения паспортного контроля. Во время проверки документов пограничниками было установлено, что гражданин Украины, 27-летний житель Донецкой области, разыскивается правоохранительными органами за участие в незаконных бандформированиями.

При проведении беседы, подтверждающий факт его причастности, был обнаружен на телефоне в виде электронного пособия по физической подготовке разведчика и фотографии гражданина в военной форме с шевронами незаконных вооруженных формирований.

Задержанного передали представителям Национальной полиции.

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