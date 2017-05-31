На пунктах ЗНО з математики у Києві залучили 39 працівників поліції охорони - УЦОЯО
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. На час тестування з математики у рамках зовнішнього незалежного тестування у столиці на пунктах проведення було залучено 39 працівників поліції охорони. Про це УНН в ексклюзивному коментарі повідомила начальник відділу інформації та комунікації УЦОЯО Тетяна Лєскова.
“Сьогодні випускники здають математику у 39 облаштованих пунктах міста Києва. Тому 39 працівників підрозділу поліції охорони забезпечують правопорядок”, — сказала вона.
При цьому в Києві вже відбулося оцінювання знань з інших предметів і у кожному пункті проведення тестування були залучені працівників підрозділу поліції охорони Національної поліції України.
Так, зі слів Т.Лєскової, під час ЗНО з англійської мови для тестування у Києві було облаштовано 47 пунктів, по одному пункту з французької та іспанської та два пункти проведення ЗНО з німецької, на кожному з них було по одному представнику поліції охорони.
Також у відповіді Українського центру оцінювання якості освіти на інформаційний запит УНН зазначено, що для забезпечення правопорядку під час складання зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури у місті Києві, яким розпочалася основна сесія ЗНО 23 травня, було залучено 79 працівників ППО у 79 пунктах оцінювання.
Нагадаємо, 31 травня в Україні проходить ЗНО з математики.