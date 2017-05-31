На пунктах ВНО по математике в Киеве дежурят 39 сотрудников полиции охраны - УЦОКО
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. На время тестирования по математике в рамках внешнего независимого тестирования в столице на пунктах проведения были привлечены 39 сотрудников полиции охраны. Об этом УНН в эксклюзивном комментарии сообщила начальник отдела информации и коммуникации УЦОКО Татьяна Лескова.
"Сегодня выпускники сдают математику в 39 оборудованных пунктах города Киева. Поэтому 39 работников подразделения полиции охраны обеспечивают правопорядок", - сказала она.
При этом в Киеве уже прошло оценивание знаний по другим предметам и в каждом пункте проведения тестирования были привлечены работники подразделения полиции охраны Национальной полиции Украины.
Так, по словам Т.Лесковой, во время ВНО по английскому языку для тестирования в Киеве было оборудовано 47 пунктов, по одному пункту по французскому и испанскому и два пункта проведения ВНО по немецкому, на каждом из них было по одному представителю полиции охраны.
Также в ответе Украинского центра оценивания качества образования на информационный запрос УНН указано, что для обеспечения правопорядка во время внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе в Киеве, которым началась основная сессия ВНО 23 мая, было привлечено 79 работников ППО в 79 пунктах оценивания.
Напомним, 31 мая в Украине проходит ВНО по математике.