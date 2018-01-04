На пунктах пропуску в зоні АТО у чергах застрягли більше 400 авто
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Сьогодні вранці на чотирьох пунктах пропуску у зоні АТО у чергах стояли 410 автомобілів. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ, передає УНН.
“Сьогодні вранці в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: „Майорське“ — 40/100; „Мар’їнка“ — 30/70; „Новотроїцьке“ — 40/30; „Гнутове“ — 70/30”, — сказано у повідомленні.
Загалом у середу на КПВВ було оформлено 30,4 тисячі осіб та 3,9 тисячі транспортних засобів: “Майорське” — 7245 осіб та 870 транспортних засобів; “Мар’їнка” — 7325 осіб та 1250 транспортних засобів; “Новотроїцьке” — 5650 осіб та 1070 транспортних засобів; “Гнутове” — 3220 осіб та 720 транспортних засобів; “Станиця Луганська” — 6935 осіб.
Як повідомляв УНН, напередодні Нового року Червоний Хрест відправив в ОРДЛО понад 73 тонни гуманітарної допомоги.