На пунктах пропуска в зоне АТО в очередях застряли более 400 авто

"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 40/100; "Марьинка" - 30/70; "Новотроицкое" - 40/30; "Гнутово" - 70/30", - говорится в сообщении.

Всего в среду на КПВВ было оформлено 30,4 тысячи человек и 3,9 тысячи транспортных средств: "Майорское" - 7245 человек и 870 транспортных средств; "Марьинка" - 7325 человек и 1250 транспортных средств; "Новотроицкое" - 5650 человек и 1070 транспортных средств; "Гнутово" - 3220 человек и 720 транспортных средств; "Станица Луганская" - 6935 человек.

Как сообщал УНН, накануне Нового года Красный Крест отправил в ОРДЛО более 73 тонн гуманитарной помощи.