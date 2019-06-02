На птахофабриці у Херсонській області загинуло двоє людей
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. На птахофабриці у Херсонській області стався нещасний випадок: загинуло двоє людей. Про це повідомила прес-служба агрохолдингу "Авангард", передає УНН.
"В п’ятницю 31 травня на птахофабриці "Чорнобаївське" стався нещасний випадок - загинуло двоє людей. Один із чоловіків - співробітник птахофабрики, інший - співробітник охоронного агентства, яке працює із підприємством за контрактом", - йдеться в повідомленні.
Одразу після виявлення тіл на місце події викликали поліцію і співробітників служби надзвичайних ситуацій, а також повідомили Головне управління Держпраці в Херсонській області, Головне управління Держпраці у Київській області, відділ соцстраху у Херсонській області.
Крім того, окремим наказом по підприємству було створено кваліфіковану комісію з розслідування нещасного випадку з участі представників родичів загиблих, державних органів та установ. Керівництво птахофабрики ініціювало внутрішнє розслідування - перевірку, залучено фахівців із охорони праці, представників слідчих органів і інших.
Наразі тривають слідчі дії та розслідування.
Нагадаємо, робітник впав з висоти 25 поверху і загинув. Через це повідомили про підозру виконробу.