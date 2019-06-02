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На птицефабрике в Херсонской области погибли два человека

На птицефабрике в Херсонской области погибли два человека

Киев  •  УНН

 • 17167 просмотра

КИЕВ. 2 июня. УНН. На птицефабрике в Херсонской области произошел несчастный случай: погибли два человека. Об этом сообщила пресс-служба агрохолдинга "Авангард", передает УНН.

"В пятницу 31 мая на птицефабрике "Чернобаевское" произошел несчастный случай - погибли два человека. Один из мужчин - сотрудник птицефабрики, другой - сотрудник охранного агентства, которое работает с предприятием по контракту", - говорится в сообщении.

Сразу после обнаружения тел на место происшествия вызвали полицию и сотрудников службы чрезвычайных ситуаций, а также сообщили Главное управление Гоструда в Херсонской области, Главное управление Гоструда в Киевской области, отдел соцстраха в Херсонской области.

Кроме того, отдельным приказом по предприятию было создано квалифицированную комиссию по расследованию несчастного случая с участием представителей родственников погибших, государственных органов и учреждений. Руководство птицефабрики инициировало внутреннее расследование - проверку, привлечены специалисты по охране труда, представителей следственных органов и других.

Сейчас продолжаются следственные действия и расследования.

Напомним, рабочий упал с высоты 25 этажа и погиб. Из-за этого сообщили о подозрении прорабу.

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