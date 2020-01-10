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На продаж до Росії намагалися вивезти велику колекцію марок

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КИЇВ. 11 січня. УНН. На Луганщині під час проходження прикордонного контролю у громадянина виявили альбом з 222 поштовими марками, які він віз на продаж до Росії. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби України.

"На Луганщині прикордонники, які виконують завдання в районі проведення операції Об’єднаннях сил, запобігли незаконному переміщенню колекційних марок до РФ. Так, учора під час здійснення прикордонного контролю щодо громадянина, який прибув в пункт пропуску "Танюшівка" на виїзд з України, прикордонники ініціювали проведення поглибленого огляду. За результатами здійснення перевірки, прикордонники спільно з митниками виявили у нього альбом з поштовими марками. Загальна кількість марок склала 222 шт", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що експертиза встановить, чи мають вони історичну та культурну цінність.

Повідомляється, що в альбомі були поштові марки різних років минулого століття з різних країн світу. Серед них - 1 марка Франції (1958 року випуску), 3 марки СРСР (1963 року випуску), а також 218 марок з інших країн, зокрема з України, В’єтнаму, Куби, Монголії, КНДР, Болгарії, Канади, Угорщини, Польщі, Вірменії, Малайзії, Індії та періоду СРСР з 1980 по 1991роки.

"Громадянин України, який переміщував колекцію марок, розповів, що мав намір оцінити їх та в подальшому продати на території РФ", - додали у пресслужбі.

Нагадаємо, українець намагався провезти до Угорщини радіоактивні годинники.

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