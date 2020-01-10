На продажу в Россию пытались вывезти большую коллекцию марок
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. В Луганской области при прохождении пограничного контроля у гражданина обнаружили альбом с 222 почтовыми марками, которые он вез на продажу в России. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.
"В Луганской области пограничники, которые выполняют задачи в районе проведения операции объединения сил, предотвратили незаконное перемещение коллекционных марок в РФ. Так, вчера во время осуществления пограничного контроля в отношении гражданина, который прибыл в пункт пропуска" Танюшевка "на выезд из Украины, пограничники инициировали проведение углубленного осмотра. по результатам проведения проверки пограничники совместно с таможенниками обнаружили у него альбом с почтовыми марками. Общее количество марок составила 222 шт", - говорится в сообщении.
Указано, что экспертиза установит, имеют ли они историческую и культурную ценность.
Сообщается, что в альбоме почтовые марки разных годов прошлого века из разных стран мира. Среди них - 1 марка Франции (1958 года выпуска), 3 марки СССР (1963 года выпуска), а также 218 марок из других стран, в частности из Украины, Вьетнама, Кубы, Монголии, КНДР, Болгарии, Канады, Венгрии, Польши , Армении, Малайзии, Индии и периода СССР с 1980 по 1991 года.
"Гражданин Украины, который перемещал коллекцию марок, рассказал, что намеревался оценить их и в дальнейшем продать на территории РФ", - добавили в прессс-службе.
Напомним, украинец пытался провезти в Венгрию радиоактивные часы.