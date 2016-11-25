На Прикарпатті зухвало пограбували багатодітну сім'ю

За словами правоохоронців, злочинці, що були озброєні, пограбували сім'ю і втекли у невідомому напрямку. Наразі їх оголошено в розшук.

Як стало відомо журналістам, головою сім'ї є відомий прикарпатський підприємець.

Зловмисники проникли в приватний будинок підприємця через вхідні двері, виламавши замок. Господарів будинку злочинці зв'язали і винесли з помешкання 16 тис. грн, 400 євро і золоті вироби.

Правоохоронці також повідомили, що в будинку багатодітної сім'ї під час пограбування знаходилися діти, віком від 1 до 15 років. Жодний з членів родини не постраждав.