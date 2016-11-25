На Прикарпатье дерзко ограбили многодетную семью
Киев • УНН
ИВАНО-ФРАНКОВСК-КИЕВ. 25 ноября. УНН. Ночью 24 ноября люди в масках ворвались в дом многодетной семьи и, угрожая оружием, ограбили ее, передает корреспондент УНН со ссылкой на пресс-службу областной полиции Ивано-Франковской области.
По словам правоохранителей, вооруженные преступники, ограбили семью и скрылись в неизвестном направлении. Сейчас они объявлены в розыск.
Как стало известно журналистам, главой семьи является известный прикарпатский предприниматель.
Злоумышленники проникли в частный дом предпринимателя через входную дверь, выломав замок. Преступники связали хозяев дома и вынесли из квартиры 16 тыс. грн, 400 евро и золотые изделия.
Правоохранители также сообщили, что в доме многодетной семьи во время ограбления находились дети в возрасте от 1 до 15 лет. Ни один из членов семьи не пострадал.