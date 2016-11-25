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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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На Прикарпатье дерзко ограбили многодетную семью

Киев • УНН

 • 8449 просмотра

ИВАНО-ФРАНКОВСК-КИЕВ. 25 ноября. УНН. Ночью 24 ноября люди в масках ворвались в дом многодетной семьи и, угрожая оружием, ограбили ее, передает корреспондент УНН со ссылкой на пресс-службу областной полиции Ивано-Франковской области.

 

На Прикарпатье дерзко ограбили многодетную семью

По словам правоохранителей, вооруженные преступники, ограбили семью и скрылись в неизвестном направлении. Сейчас они объявлены в розыск.

Как стало известно журналистам, главой семьи является известный прикарпатский предприниматель.

Злоумышленники проникли в частный дом предпринимателя через входную дверь, выломав замок. Преступники связали хозяев дома и вынесли из квартиры 16 тыс. грн, 400 евро и золотые изделия.

Правоохранители также сообщили, что в доме многодетной семьи во время ограбления находились дети в возрасте от 1 до 15 лет. Ни один из членов семьи не пострадал.

Украинские Национальные Новости

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