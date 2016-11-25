На Прикарпатье дерзко ограбили многодетную семью

По словам правоохранителей, вооруженные преступники, ограбили семью и скрылись в неизвестном направлении. Сейчас они объявлены в розыск.

Как стало известно журналистам, главой семьи является известный прикарпатский предприниматель.

Злоумышленники проникли в частный дом предпринимателя через входную дверь, выломав замок. Преступники связали хозяев дома и вынесли из квартиры 16 тыс. грн, 400 евро и золотые изделия.

Правоохранители также сообщили, что в доме многодетной семьи во время ограбления находились дети в возрасте от 1 до 15 лет. Ни один из членов семьи не пострадал.