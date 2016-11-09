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На Прикарпатті виявили тіла двох загиблих пенсіонерок

На Прикарпатті виявили тіла двох загиблих пенсіонерок

Київ • УНН

 • 13841 перегляди

ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-КИЇВ. 9 листопада. УНН. Вчора, 8 листопада, у Надвіній рятувальнки виявили у квартирі тіла двох жінок похилого віку, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Управління НС Івано-Франківської ОДА.

Працівники пожежно-рятувальної служби, які допомагали працівникам поліції відкрити вхідні двері житлового будинку, через вікно будівлі проникли в приміщення та відкрили вхідні двері зсередини. В помешканні виявлено тіла 2 осіб жіночої статі похилого віку (особи встановлюються).

Також рятувальниками було перекрито вентиль на газовій трубі, оскільки в приміщенні кухні горіла комфорка газової плити.

Причини смерті громадян встановлюються, тіла направлено на судмедекспертизу.

Українські Національні Новини

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