На Прикарпатье обнаружили тела двух погибших пенсионерок
Киев • УНН
ИВАНО-ФРАНКОВСК-КИЕВ. 9 ноября. УНН. Вчера, 8 ноября, в Надворной спасатели обнаружили в квартире тела двух пожилых женщин, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Управления ЧС Ивано-Франковской ОГА.
Работники пожарно-спасательной службы, которые помогали работникам полиции открыть входную дверь жилого дома, через окно здания проникли в помещение и открыли входную дверь изнутри. В доме обнаружены тела двух человек женского пола пожилого возраста (личности устанавливаются).
Также спасателями был перекрыт вентиль на газовой трубе, поскольку в помещении кухни горела комфорка газовой плиты.
Причины смерти граждан устанавливаются, тела направлены на судмедэкспертизу.