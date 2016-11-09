На Прикарпатье обнаружили тела двух погибших пенсионерок

Работники пожарно-спасательной службы, которые помогали работникам полиции открыть входную дверь жилого дома, через окно здания проникли в помещение и открыли входную дверь изнутри. В доме обнаружены тела двух человек женского пола пожилого возраста (личности устанавливаются).

Также спасателями был перекрыт вентиль на газовой трубе, поскольку в помещении кухни горела комфорка газовой плиты.

Причины смерти граждан устанавливаются, тела направлены на судмедэкспертизу.