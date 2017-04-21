На Прикарпатті викрили конфлікт інтересів при організації харчування школярів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Івано-Франківська місцева прокуратура внесла подання в Департамент освіти та науки міської ради щодо проведення службового розслідування за фактом невиконання вимог законодавства одним із директорів школи обласного центру. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Івано-Франківської області.
“Встановлено, що директор школи, будучи головою тендерного комітету, в лютому цього року розглянув тендерну пропозицію фізичної особи-підприємця, в якого працює його близька родичка. При цьому в тендерній документації була інформація про цю працівницю, яка є донькою директора школи. Однак, незважаючи на це, директор (голова тендерного комітету) не повідомив про наявність конфлікту інтересів та проголосував за визнання переможцем тендеру вказаної фізичної особи-підприємця. Як з’ясувала прокуратура, за таких „родинних“ умов з підприємцем за державні кошти з 2015 року проведено закупівлю послуг з організації гарячого харчування учнів на понад 1 млн 55 тис. грн”, — йдеться у повідомленні.
Наразі прокуратура вимагає проведення службового розслідування за цим фактом.
Нагадаємо, колишню працівницю одного з управлінь Пенсійного фонду Київщини, яка нараховувала завищені пенсії, затримали за підозрою у розтраті бюджетних коштів на суму понад 2 млн грн.