На Прикарпатті викрили конфлікт інтересів при організації харчування школярів

“Встановлено, що директор школи, будучи головою тендерного комітету, в лютому цього року розглянув тендерну пропозицію фізичної особи-підприємця, в якого працює його близька родичка. При цьому в тендерній документації була інформація про цю працівницю, яка є донькою директора школи. Однак, незважаючи на це, директор (голова тендерного комітету) не повідомив про наявність конфлікту інтересів та проголосував за визнання переможцем тендеру вказаної фізичної особи-підприємця. Як з’ясувала прокуратура, за таких „родинних“ умов з підприємцем за державні кошти з 2015 року проведено закупівлю послуг з організації гарячого харчування учнів на понад 1 млн 55 тис. грн”, — йдеться у повідомленні.

Наразі прокуратура вимагає проведення службового розслідування за цим фактом.

Нагадаємо, колишню працівницю одного з управлінь Пенсійного фонду Київщини, яка нараховувала завищені пенсії, затримали за підозрою у розтраті бюджетних коштів на суму понад 2 млн грн.