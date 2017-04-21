На Прикарпатье разоблачили конфликт интересов при организации питания школьников

“Установлено, что директор школы, будучи председателем тендерного комитета, в феврале этого года рассмотрел тендерное предложение физического лица-предпринимателя, у которого работает его близкая родственница. При этом в тендерной документации была информация об этой работнице, которая является дочерью директора школы. Однако, несмотря на это, директор (председатель тендерного комитета) не сообщила о наличии конфликта интересов и проголосовала за признание победителем тендера указанной физического лица-предпринимателя. Как выяснила прокуратура, при таких „родственных“ связях с предпринимателем за государственные средства с 2015 года проведена закупка услуг по организации горячего питания учащихся более чем 1 млн 55 тыс. грн”, — говорится в сообщении.

Сейчас прокуратура требует проведения служебного расследования по данному факту.

Напомним, бывшую сотрудницу одного из управлений Пенсионного фонда Киевской области, которая насчитывала завышенные пенсии, задержали по подозрению в растрате бюджетных средств на сумму более 2 млн грн.