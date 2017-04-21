На Прикарпатье разоблачили конфликт интересов при организации питания школьников

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 26323 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 90531 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 146321 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112830 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114166 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111071 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103198 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106681 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103286 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 151216 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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На Прикарпатье разоблачили конфликт интересов при организации питания школьников

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КИЕВ. 21 апреля. УНН. Ивано-Франковская местная прокуратура внесла представление в Департамент образования и науки городского совета о проведении служебного расследования по факту невыполнения требований законодательства одним из директоров школы областного центра. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Ивано-Франковской области.

“Установлено, что директор школы, будучи председателем тендерного комитета, в феврале этого года рассмотрел тендерное предложение физического лица-предпринимателя, у которого работает его близкая родственница. При этом в тендерной документации была информация об этой работнице, которая является дочерью директора школы. Однако, несмотря на это, директор (председатель тендерного комитета) не сообщила о наличии конфликта интересов и проголосовала за признание победителем тендера указанной физического лица-предпринимателя. Как выяснила прокуратура, при таких „родственных“ связях с предпринимателем за государственные средства с 2015 года проведена закупка услуг по организации горячего питания учащихся более чем 1 млн 55 тыс. грн”, — говорится в сообщении.

Сейчас прокуратура требует проведения служебного расследования по данному факту.

Напомним, бывшую сотрудницу одного из управлений Пенсионного фонда Киевской области, которая насчитывала завышенные пенсии, задержали по подозрению в растрате бюджетных средств на сумму более 2 млн грн.

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