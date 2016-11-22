На Прикарпатті у державну власність повернули земельну ділянку вартістю понад 72 млн грн

$41.320.07
47.030.11
ukru
Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 12282 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 108342 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 113820 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 114338 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 115334 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 121412 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 180484 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 76135 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 163499 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 114064 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
6.1м/с
25%
Популярнi новини

У Конгрес США внесли законопроєкт про підтримку України та санкції проти рф - Reuters

14 квітня, 23:43 • 27587 перегляди

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

03:29 • 26458 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

04:26 • 35669 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 28544 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 18182 перегляди
Публікації

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 19220 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 29637 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 108294 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 180454 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 195130 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 7292 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 104797 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 106674 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 50643 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 53584 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

На Прикарпатті у державну власність повернули земельну ділянку вартістю понад 72 млн грн

Київ • УНН

 • 6725 перегляди

ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-КИЇВ. 22 листопада. УНН. Господарським судом Івано-Франківської області задоволено позов прокуратури області про повернення державі земельної ділянки площею 2 тис. 521,7 га вартістю понад 72 млн грн, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу обласної прокуратури.

На Прикарпатті у державну власність повернули земельну ділянку вартістю понад 72 млн грн

Йдеться про особливо цінні землі, які Прикарпатська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту сільського господарства Карпатського регіону незаконно передала в користування одному із суб’єктів господарювання.

Як з’ясувала прокуратура, понад 2,5 тис. га землі використовували майже два роки під виглядом обробітку, приховавши фактичну оренду землі договором про спільну діяльність.

При цьому землю передано без погодження з Кабінетом Міністрів України, до компетенції якого відноситься розпорядження цією ділянкою.

У позовній заяві прокуратура через суд вимагала визнати недійсним вказаний договір та зобов’язати товариство повернути земельну ділянку.

Рішенням суду вимоги прокуратури задоволено в повному обсязі.

Нагадаємо, колишнього виконувача обов’язків голови Києво-Святошинської районної державної адміністрації засудили за зловживання службовим становищем. У грудні 2012 року в.о. голови РДА підписав розпорядження про припинення права постійного користування земельними ділянками Державного підприємства Науково-дослідного виробничого агрокомбінату “Пуща-Водиця” про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність загальною площею 350 га вартістю 373,9 млн грн.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Brent
$65.19
Bitcoin
$85,718.60
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.79
Золото
$3,241.35
Ethereum
$1,644.77