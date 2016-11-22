На Прикарпатті у державну власність повернули земельну ділянку вартістю понад 72 млн грн

Йдеться про особливо цінні землі, які Прикарпатська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту сільського господарства Карпатського регіону незаконно передала в користування одному із суб’єктів господарювання.

Як з’ясувала прокуратура, понад 2,5 тис. га землі використовували майже два роки під виглядом обробітку, приховавши фактичну оренду землі договором про спільну діяльність.

При цьому землю передано без погодження з Кабінетом Міністрів України, до компетенції якого відноситься розпорядження цією ділянкою.

У позовній заяві прокуратура через суд вимагала визнати недійсним вказаний договір та зобов’язати товариство повернути земельну ділянку.

Рішенням суду вимоги прокуратури задоволено в повному обсязі.

Нагадаємо, колишнього виконувача обов’язків голови Києво-Святошинської районної державної адміністрації засудили за зловживання службовим становищем. У грудні 2012 року в.о. голови РДА підписав розпорядження про припинення права постійного користування земельними ділянками Державного підприємства Науково-дослідного виробничого агрокомбінату “Пуща-Водиця” про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність загальною площею 350 га вартістю 373,9 млн грн.