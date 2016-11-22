На Прикарпатье в государственную собственность вернули земельный участок стоимостью более 72 млн грн
Киев • УНН
ИВАНО-ФРАНКОВСК-КИЕВ. 22 ноября. УНН. Хозяйственным судом Ивано-Франковской области удовлетворен иск прокуратуры области о возвращении государству земельного участка площадью 2 тыс. 521,7 га стоимостью более 72 млн грн, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
Речь идет об особо ценных землях, которые Прикарпатская государственная сельскохозяйственная опытная станция Института сельского хозяйства Карпатского региона незаконно передала в пользование одному из субъектов хозяйствования.
Как выяснила прокуратура, более 2,5 тыс. га земли использовали почти два года под видом обработки, скрыв фактическую аренду земли договору о совместной деятельности.
При этом земля передана без согласования с Кабинетом Министров Украины, в компетенцию которого относится распоряжение этим участком.
В исковом заявлении прокуратура через суд требовала признать недействительным указанный договор и обязать общество вернуть земельный участок.
Решением суда требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме.
Напомним, бывшего исполняющего обязанности председателя Киево-Святошинской районной государственной администрации осудили за злоупотребление служебным положением . В декабре 2012 года и.о. председателя РГА подписал распоряжение о прекращении права постоянного пользования земельными участками Государственного предприятия Научно-исследовательского производственного агрокомбината "Пуща-Водица" о предоставлении разрешений на разработку проектов землеустройства по отводу земельных участков в собственность общей площадью 350 га стоимостью 373,9 млн.грн.