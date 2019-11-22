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На Прикарпатті цілу ніч шукали заблукалого у лісі чоловіка

На Прикарпатті цілу ніч шукали заблукалого у лісі чоловіка

Київ • УНН

 • 11392 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. На Прикарпатті вранці у п'ятницю знайшли чоловіка, який ще напередодні ввечері заблукав у лісі. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані управління ДСНС в Івано-Франківській області.

Повідомлення про те, що чоловік, 1971 р.н., втратив орієнтування в лісовій місцевості у районі села Темирівці Галицького району області і його шукають поліцейські, рятувальники отримали 21 листопада о 22:46.

22 листопада о 00:24 до місця події для проведення пошуково-рятувальних робіт було направлено рятувальників - 3 осіб на 1 одиниці техніки та кінологічне відділення - 4 осіб на 1 одиниці техніки та 2 собаки, працівників поліції та місцеве населення.

О 4:10 чоловік вийшов на зв’язок та повідомив приблизне місце його знаходження.

О 6:40 рятувальниками знайдено заблукалу особу в селі Темирівці та доставлено до місця постійного проживання.

Медичної допомоги він не потребував.

Нагадаємо, літній чоловік майже два дні провів у лісі на Львівщині.

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