На Прикарпатті сталася смертельна ДТП

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ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-КИЇВ. 4 грудня. УНН. В Снятинському районі Івано-Франківської області сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинула людина. Про це повідомили в Управлінні з питань цивільного захисту населення Івано-Франківської облдгосадміністраціі, передає УНН.

Подія трапилася напередодні ввечері між м. Снятин і с. Будилів.

55-річний житель с. Марківці Тисменицького району на автомобілі “Mercedes S 320” з польськими номерами на високій швидкості з’їхав з проїжджої частини дороги та зіткнувся з деревом.

В результаті зіткнення водій отримав важкі травми і помер на місці події.

Рятувальники, які прибули на місце ДТП, за допомогою механізованого інструменту розрізали кузов автомобіля й витягли тіло водія.

Нагадаємо, 3 грудня на Львівщині перекинувся автобус з пасажирами, є постраждалі.

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