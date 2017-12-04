На Прикарпатті сталася смертельна ДТП
Київ • УНН
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-КИЇВ. 4 грудня. УНН. В Снятинському районі Івано-Франківської області сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинула людина. Про це повідомили в Управлінні з питань цивільного захисту населення Івано-Франківської облдгосадміністраціі, передає УНН.
Подія трапилася напередодні ввечері між м. Снятин і с. Будилів.
55-річний житель с. Марківці Тисменицького району на автомобілі “Mercedes S 320” з польськими номерами на високій швидкості з’їхав з проїжджої частини дороги та зіткнувся з деревом.
В результаті зіткнення водій отримав важкі травми і помер на місці події.
Рятувальники, які прибули на місце ДТП, за допомогою механізованого інструменту розрізали кузов автомобіля й витягли тіло водія.
Нагадаємо, 3 грудня на Львівщині перекинувся автобус з пасажирами, є постраждалі.