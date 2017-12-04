На Прикарпатье произошло смертельное ДТП
Киев • УНН
ИВАНО-ФРАНКОВСК-КИЕВ. 4 декабря. УНН. В Снятинском районе Ивано-Франковской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек. Об этом сообщили в Управлении по вопросам гражданской защиты населения Ивано-Франковской облдгосадминистрации, передает УНН.
Происшествие случилось накануне вечером между Г. Снятин и с. Будилов.
55-летний житель с. Марковцы Тисменицкого района на автомобиле “Mercedes S 320” с польскими номерами на высокой скорости съехал с проезжей части дороги и столкнулся с деревом.
В результате столкновения водитель получил тяжелые травмы и скончался на месте происшествия.
Спасатели, прибывшие на место ДТП, с помощью механизированного инструмента разрезали кузов автомобиля и извлекли тело водителя.
Напомним, 3 декабря во Львовской области перевернулся автобус с пассажирами, есть пострадавшие.