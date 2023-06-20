На Прикарпатті припиняють планові госпіталізації військовозобов'язаних без дозволу військкоматів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. В Івано-Франківській області планову госпіталізацію військовозобов'язаних тимчасово не будуть проводити без дозволу військкоматів. Про це повідомив голова Коломийської РВА Любомир Глушков, передає УНН.
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«Згідно з рішенням ради оборони області, начальникам районних військових адміністрацій, міським селищним головам, керівникам підприємств, установ, організацій необхідно забезпечити виявлення військовозобов'язаних, які проживають, працюють на території обслуговування й не перебувають на військовому обліку та направлення таких громадян до територіальних центрів комплектування та соцпідтримки», - розповів Глушков.
За його словами, департаменту охорони здоров'я Івано-франківської ОДА доручили підготувати та повідомити медичним установам регіону про рішення щодо тимчасового припинення планових госпіталізацій військовозобов'язаних пацієнтів без погодження з територіальним центром комплектування.
Окрім того, він зазначив, що медустанови зобов'яжуть повідомляти територіальні центри комплектування про позапланову госпіталізацію військовозобов'язаних.
Доповнення
Івано-Франківський центр комплектування та соціальної підтримки дав роз'яснення щодо новини про наказ Івано-Франківського ОТЦК та СП "Про проведення мобілізації на території Івано-Франківської області".
«Такий наказ видається щоразу, як продовжується дія воєнного стану та мобілізації на підставі продовження строку воєнного стану Указом Президента України», - пояснили в центрі комплектування.
Зазначається, що основна мета наказу - це повторне оповіщення військовозобов’язаних області для їх подальшої явки до ТЦК у встановлений термін - протягом 10 днів, для уточнення їх військово-облікових даних.