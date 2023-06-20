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На Прикарпатті припиняють планові госпіталізації військовозобов'язаних без дозволу військкоматів

Київ • УНН

 • 1258435 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. В Івано-Франківській області планову госпіталізацію військовозобов'язаних тимчасово не будуть проводити без дозволу військкоматів. Про це повідомив голова Коломийської РВА Любомир Глушков, передає УНН.

На Прикарпатті припиняють планові госпіталізації військовозобов'язаних без дозволу військкоматів

Деталі

«Згідно з рішенням ради оборони області, начальникам районних військових адміністрацій, міським селищним головам, керівникам підприємств, установ, організацій необхідно забезпечити виявлення військовозобов'язаних, які проживають, працюють на території обслуговування й не перебувають на військовому обліку та направлення таких громадян до територіальних центрів комплектування та соцпідтримки», - розповів Глушков.

За його словами, департаменту охорони здоров'я Івано-франківської ОДА доручили підготувати та повідомити медичним установам регіону про рішення щодо тимчасового припинення планових госпіталізацій військовозобов'язаних пацієнтів без погодження з територіальним центром комплектування.

Окрім того, він зазначив, що медустанови зобов'яжуть повідомляти територіальні центри комплектування про позапланову госпіталізацію військовозобов'язаних.

Доповнення

Івано-Франківський центр комплектування та соціальної підтримки дав роз'яснення щодо новини про наказ Івано-Франківського ОТЦК та СП "Про проведення мобілізації на території Івано-Франківської області".

«Такий наказ видається щоразу, як продовжується дія воєнного стану та мобілізації на підставі продовження строку воєнного стану Указом Президента України», - пояснили в центрі комплектування.

Зазначається, що основна мета наказу - це повторне оповіщення військовозобов’язаних області для їх подальшої явки до ТЦК у встановлений термін - протягом 10 днів, для уточнення їх військово-облікових даних.

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