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На Прикарпатье прекращают плановые госпитализации военнообязанных без разрешения военкоматов

Киев • УНН

 • 1258435 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. В Ивано-Франковской области плановую госпитализацию военнообязанных временно не будут проводить без разрешения военкоматов. Об этом сообщил председатель Коломыйского РВА Любомир Глушков, передает УНН.

На Прикарпатье прекращают плановые госпитализации военнообязанных без разрешения военкоматов

Детали

«Согласно решению совета обороны области, начальникам районных военных администраций, городским поселковым головам, руководителям предприятий, учреждений, организаций необходимо обеспечить выявление военнообязанных, проживающих, работающих на территории обслуживания и не состоящих на воинском учете и направление таких граждан в территориальные центры комплектования и соцподдержки», - рассказал Глушков.

По его словам, департаменту здравоохранения Ивано-франковской ОГА поручили подготовить и сообщить медицинским учреждениям региона о решении о временном прекращении плановых госпитализаций военнообязанных пациентов без согласования с территориальным центром комплектования.

Кроме того, он отметил, что медучреждения обяжут сообщать территориальные центры комплектования о внеплановой госпитализации военнообязанных.

Дополнение

Ивано-Франковский центр комплектования и социальной поддержки дал разъяснения относительно новости о приказе Ивано-Франковского ОТЦК и СП "О проведении мобилизации на территории Ивано-Франковской области".

«Такой приказ издается каждый раз, когда продлевается действие военного положения и мобилизации на основании продления срока военного положения Указом Президента Украины», - пояснили в центре комплектования.

Отмечается, что основная цель приказа - это повторное оповещение военнообязанных области для их дальнейшей явки в ТЦК в установленный срок - в течение 10 дней, для уточнения их военно-учетных данных.

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