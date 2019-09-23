На Прикарпатті померла госпіталізована з переохолодженням жінка
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. На Прикарпатті померла госпіталізована з переохолодженням та алкогольною інтоксикацією жінка. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації.
"22 вересня 2019 року о 7:00 у реанімаційне відділення Косівської ЦРЛ доставлено жительку села Пістинь, громадянку 1996 р.н., з попереднім діагнозом: загальне переохолодження, алкогольна інтоксикація, стан середньої важкості", - повідомили в управлінні.
Хвору, як вказано, було виявлено у власному господарстві біля будинку.
"О 9:00 потерпіла померла. Причина смерті встановлюється (без обліку)", - зазначили в ОДА.
Нагадаємо, медики розповіли, як захиститись від переохолодження.