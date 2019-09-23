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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 55226 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 110754 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 102612 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 109715 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119404 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148135 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148550 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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На Прикарпатье умерла госпитализированная с переохлаждением женщина

На Прикарпатье умерла госпитализированная с переохлаждением женщина

Киев  •  УНН

 • 12885 просмотра

КИЕВ. 23 сентября. УНН. На Прикарпатье умерла госпитализированная с переохлаждением и алкогольной интоксикацией женщина. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные управления по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации.

"22 сентября 2019 в 7:00 в реанимационное отделение Косовской ЦРБ доставлена жительница села Пистынь, гражданка 1996 г.р., с предварительным диагнозом: общее переохлаждение, алкогольная интоксикация, состояние средней тяжести", - сообщили в управлении.

Больная, как указано, была обнаружена в собственном хозяйстве возле дома.

"В 9:00 потерпевшая скончалась. Причина смерти устанавливается (без учета)", - отметили в ОГА.

Напомним, медики рассказали, как защититься от переохлаждения.

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