На Прикарпатье умерла госпитализированная с переохлаждением женщина

"22 сентября 2019 в 7:00 в реанимационное отделение Косовской ЦРБ доставлена жительница села Пистынь, гражданка 1996 г.р., с предварительным диагнозом: общее переохлаждение, алкогольная интоксикация, состояние средней тяжести", - сообщили в управлении.

Больная, как указано, была обнаружена в собственном хозяйстве возле дома.

"В 9:00 потерпевшая скончалась. Причина смерти устанавливается (без учета)", - отметили в ОГА.

Напомним, медики рассказали, как защититься от переохлаждения.