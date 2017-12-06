На Прикарпатті неодноразово судимий чоловік жорстоко вбив свою матір

ІВАНО-ФРАНКІВСЬК. 6 грудня. УНН. В ніч з 5 на 6 грудня на спецлінію “102” зателефонував житель селища Ланчина Надвірнянського району Івано-Франківської області, який повідомив про те, що виявив тіло родички з явними тілесними ушкодженнями. Про це повідомили у секторі комунікації Нацполіції в області, передає УНН.