На Прикарпатті неодноразово судимий чоловік жорстоко вбив свою матір
Київ • УНН
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК. 6 грудня. УНН. В ніч з 5 на 6 грудня на спецлінію “102” зателефонував житель селища Ланчина Надвірнянського району Івано-Франківської області, який повідомив про те, що виявив тіло родички з явними тілесними ушкодженнями. Про це повідомили у секторі комунікації Нацполіції в області, передає УНН.
Згідно з повідомленням, близько півночі раніше неодноразово судимий 24-річний чоловік в стані алкогольного сп’яніння за місцем проживання на ґрунті тривалих неприязних відносин посварився зі своєю 50-річною матір’ю. Під час сварки він почав її душити, бити, а потім двічі вдарив кухонним ножем в ліву, задню бічну частину грудної клітки. Від завданих тілесних ушкоджень жінка померла.
Чоловік раніше притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки і тілесні ушкодження, і тільки два місяці тому він вийшов з місць позбавлення волі.
Підозрюваний затриманий в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. В даний час вирішується питання про оголошення йому підозри у вчиненні злочину і обрання запобіжного заходу — утримання під вартою.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. У кримінальному провадженні призначено судово-медичну, медико-криміналістичну, імунологічну та криміналістичну експертизи.
Нагадаємо, на Київщині під час сімейної сварки 20-річна вагітна смертельно поранила свого чоловіка.