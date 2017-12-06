На Прикарпатье неоднократно судимый мужчина жестоко убил свою мать
Киев • УНН
ИВАНО-ФРАНКОВСК. 6 декабря. УНН. В ночь с 5 на 6 декабря на спецлинию “102” позвонил житель поселка Ланчина Надвирнянского района Ивано-Франковской области, который сообщил о том, что обнаружил тело родственницы с явными телесными повреждениями. Об этом сообщили в секторе коммуникации Нацполиции в области, передает УНН.
Согласно сообщению, около полуночи ранее неоднократно судимый 24-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения по месту жительства на почве длительных неприязненных отношений поссорился со своей 50-летней матерью. Во время ссоры он начал ее душить, бить, а потом дважды ударил кухонным ножом в левую, заднюю боковую часть грудной клетки. От нанесенных телесных повреждений женщина скончалась.
Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за кражи и телесные повреждения, и только два месяца назад он вышел из мест лишения свободы.
Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В настоящее время решается вопрос об объявлении ему подозрения в совершении преступления и избрании меры пресечения — содержание под стражей.
По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет. В уголовном производстве назначена судебно-медицинская, медико-криминалистическая, иммунологическая и криминалистическая экспертизы.
Напомним, в Киевской области во время семейной ссоры 20-летняя беременная смертельно ранила своего мужа.