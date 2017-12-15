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На Прикарпатті лісовоз насмерть збив велосипедиста

На Прикарпатті лісовоз насмерть збив велосипедиста

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. Сьогодні у смт Брошнів-Осада Рожнятівського району Івано-Франківської області лісовоз насмерть збив велосипедиста. Інформацію про ДТП повідомила місцева Facebook-спільнота “AutoLife IF”, передає УНН.

За попередніми даними, лісовоз наїхав на велосипедиста. Останній від отриманих травм загинув на місці.

Обставини інциденту наразі з'ясовуються.

На місце ДТП прибула слідчо-оперативна група поліції. 

Варто зазначити, що внаслідок аварії рух автотранспорту було ускладнено. 

Як повідомляв УНН, у Києві водій авто врізався у стовп і втік, постраждала жінка. 

Українські Національні Новини

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