На Прикарпатті лісовоз насмерть збив велосипедиста
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Сьогодні у смт Брошнів-Осада Рожнятівського району Івано-Франківської області лісовоз насмерть збив велосипедиста. Інформацію про ДТП повідомила місцева Facebook-спільнота “AutoLife IF”, передає УНН.
За попередніми даними, лісовоз наїхав на велосипедиста. Останній від отриманих травм загинув на місці.
Обставини інциденту наразі з'ясовуються.
На місце ДТП прибула слідчо-оперативна група поліції.
Варто зазначити, що внаслідок аварії рух автотранспорту було ускладнено.
Як повідомляв УНН, у Києві водій авто врізався у стовп і втік, постраждала жінка.